Almeerder opgepakt voor bedreigen van journalisten

De man die vorige week in een video journalisten aanraadde naar het buitenland te vluchten of ontslag te nemen omdat hun anders iets wordt aangedaan, is aangehouden. De aanhouding was zaterdag, meldt het Openbaar Ministerie. De verdachte is verhoord en komt vandaag nog vrij.

Het gaat om een man van 39 uit Almere. Na de rellen op het Amsterdamse Museumplein van vorige week zondag had hij een video op sociale media gezet. Daarin zei hij onder meer dat er een zwarte lijst rondging met fotografen en journalisten. Hij raadde hun aan te vluchten omdat "ik weet dat jou zo meteen wat wordt aangedaan, althans dat is mij verteld, via via". De NOS en persbureau ANP deden vervolgens aangifte van bedreiging tegen de man.