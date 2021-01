Lareb: spierpijn en hoofdpijn veelvoorkomende bijwerkingen Pfizer-vaccin

Pijn, warmte en roodheid op de prikplek en spierpijn, hoofdpijn en een algeheel 'je niet lekker voelen'. Dat zijn de bijwerkingen van het Pfizer/BioNTech-vaccin waarover bijwerkingencentrum Lareb tot nu toe de meeste meldingen ontving. In zes gevallen is er sprake van klachten die kunnen passen bij een heftige allergische reactie.

Bijwerkingen komen vaak voor bij vaccins

Bijwerkingen zijn een logisch gevolg van vaccinaties. Vaccins zetten ons immuunsysteem aan het werk, zodat we nieuwe ziekteverwekkers aankunnen. Dat kan even tot ongemak leiden. De voordelen van vaccins moeten wel altijd opwegen tegen de nadelen.



De belangrijkste manier om eventuele nieuwe bijwerkingen in beeld te krijgen, is via meldingen van burgers en zorgverleners. Nederlanders kunnen vermoedelijke bijwerkingen melden bij Lareb. Als daar wordt gesignaleerd dat er sprake is van serieuze bijwerkingen, dan informeert het bijwerkingencentrum het RIVM en het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

De bijwerkingen in de laatste update van Lareb hebben uitsluitend betrekking op het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. Vorige week ontvingen de eerste Nederlanders het vaccin van Moderna, maar daar zijn nog geen meldingen van bekeken.