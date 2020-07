Rolstoeler Thom dankzij lift eindelijk op de Dom: 'geweldig!'

"Het was geweldig. Ik kon het stadion zien, de ArenA in Amsterdam en tot aan Rotterdam kijken. Ik heb heel erg genoten. Het plein was redelijk druk, maar je staat daarboven en je hoort hélemaal niks. Het was echt iets om niet meer te vergeten."

De bouwlift die is neergezet met het oog op de restauratie van de toren, is tijdelijk opengesteld voor bezoekers en Stulen mocht als eerste naar boven. Uit 500 mensen werd hij gekozen. Vanmiddag stond hij op 100 meter hoogte met volle teugen te genieten.

Bovenop de Utrechtse Dom staan, het was de grote wens van Thom Stulen (24). Omdat hij in een rolstoel zit, leek dat onbereikbaar. Vandaag kwam zijn droom toch uit.

Stulen mocht iemand meenemen en koos zijn beste vriend. Zijn vader, opa en oma hadden hen vergezeld naar de Dom en hoorden ter plekke dat ze ook mee omhoog mochten. "Dat was fantastisch." Hij wil zeker nog een keer terug. "Wanneer weet ik nog niet, maar ik ga zeker nog een keer naar boven."

Kans grijpen

Stulen zit in een rolstoel vanwege de gevolgen van spina bifida, een open rug. "Ik kom heel vaak in Utrecht en had door mijn handicap nooit de kans om met de trap naar boven te gaan", zei Stulen, die zelf in het Utrechtse dorp Harmelen woont, vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. "Dit was dus mijn enige kans, die wilde ik grijpen."

De restauratie van de 14e-eeuwse toren is naar schatting in 2024 klaar.