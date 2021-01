OMT: rol kinderen bij verspreiding virusvarianten nog onduidelijk

Het is nog steeds onduidelijk welke rol jonge kinderen spelen bij de verspreiding van de nieuwe varianten van het coronavirus. Het Outbreak Management Team (OMT) schrijft in een advies dat het onderzoek na de uitbraak van de Britse variant op een school in Bergschenhoek nog niet is afgerond.

De resultaten van dat onderzoek kunnen in de loop van volgende week beschikbaar komen, staat in het advies dat in handen is van de NOS. Het kabinet wil uiterlijk volgende week dinsdag, dus in diezelfde week, een besluit nemen over het weer openen van de basisscholen per 8 februari.

Het onderzoek in Bergschenhoek zou antwoord moeten geven op de vraag of kinderen de nieuwe, besmettelijkere varianten sneller verspreiden dan volwassenen.

Meer contacten in beeld brengen

Het OMT vindt dat bij het bron- en contactonderzoek (bco) na een positieve coronatest meer contacten in beeld moeten worden gebracht. Nu worden behalve huisgenoten alleen mensen gewaarschuwd die langer dan een kwartier achter elkaar dicht in de buurt zijn geweest.

De experts adviseren het kabinet om dat te wijzigen, mede vanwege het hoge R-getal en de opkomst van besmettelijkere varianten. Ook mensen die binnen een periode van 24 uur op verschillende momenten in totaal meer dan 15 minuten vlak bij een besmet persoon zijn geweest, moeten gewaarschuwd worden, vindt het OMT. Ook mensen die korter dan een kwartier op 1,5 meter zijn geweest moeten in kaart gebracht worden.

Contacten van een besmet persoon krijgen nu alleen het advies in quarantaine te gaan, maar het OMT wil dat huisgenoten en mensen die achter elkaar of in totaal meer dan 15 minuten vlakbij zijn geweest, zo snel mogelijk ook getest worden.

Als die test positief is, wordt de quarantaine omgezet in isolatie. Is de test negatief, dan blijft die persoon in quarantaine en laat zich na 5 dagen nog een keer testen om helemaal zeker te zijn.

Medische mondkapjes

Het OMT heeft ook gekeken naar de vraag of werknemers in de zorg niet vaker een medisch mondmasker zouden moeten dragen als ze met coronapatiënten werken. De deskundigen blijven van mening dat voor de meeste handelingen een chirurgisch masker voldoende is en dat de richtlijnen niet aangepast hoeven te worden.

Ook in de openbare ruimte, op plekken waar een mondkapje verplicht is, volstaat volgens het OMT een niet-medische variant. Wel kan het dringende advies om buiten de zorg vooral geen medisch mondkapje te dragen losgelaten worden. "In de praktijk blijkt dat veel mensen in de publieke ruimte wel zo'n medisch masker gebruiken", staat er in het advies.

Verder adviseert het OMT een 'bezoek-bubbel' voor bewoners van verpleeghuizen. In die bubbel zitten dan twee of drie vaste bezoekers die mogen langskomen. Per bewoner zou één bezoek per dag toegestaan moeten zijn. Op die manier wordt het bezoek voor de bewoner niet te veel beperkt en is het risico op insleep van corona klein, concludeert het team.