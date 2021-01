RIVM: 4129 nieuwe besmettingen, minder dan gemiddeld

In de ziekenhuizen nam de bezetting toe, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Er liggen nu 2384 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2347), van wie 664 op de IC (gisteren: 680). Onderstaande grafiek laat duidelijk zien dat het aantal corona-patiënten in het ziekenhuis al een dag of tien min of meer even hoog is.