Rode kaart Willem II'er Wriedt geseponeerd

Willem II'er Kwasi Wriedt wordt niet geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart in het duel van vrijdag met PEC Zwolle. De kaart is geseponeerd.

In de thuiswedstrijd tegen Zwolle raakte de Ghanese aanvaller vlak voor rust ongelukkig het been van Mike van Duinen, die daardoor geblesseerd uitviel.

Arbiter Sander van der Eijk was van mening dat er opzet in het spel was en trok rood. De VAR draaide die beslissing niet terug, maar de aanklager betaald voetbal oordeelde maandag dat die kaart niet terecht was.

Willem II stond toen de rode kaart gegeven werd met 1-0 voor door een doelpunt van uitgerekend Wriedt. Na rust werden de Tilburgers overlopen door PEC: 1-3. Invaller Reza Ghoochannejhad scoorde een hattrick.

Bekijk hieronder de samenvatting van Willem II - PEC Zwolle, waarin Wriedt eerste scoort en vervolgens na een ongelukkige actie rood krijgt: