Podcast De Dag: de impact van een 24/7-avondklok

In Libanon werd twee weken geleden een avondklok ingesteld van 24 uur per dag. Niemand mag het huis nog uit, ook niet om boodschappen te doen. Het is een uiterste poging om de coronacrisis onder controle te krijgen, want de besmettingscijfers zijn sinds begin dit jaar torenhoog en het zorgsysteem stort in. Directe aanleiding voor de draconische maatregel is een kortstondige versoepeling in de kerstvakantie om de economie een impuls te geven. Maar daar wordt nu een hoge prijs voor betaald.

Correspondent Daisy Mohr vertelt in podcast De Dag hoe het zo mis kon gaan in Libanon en hoe het is om écht niets meer te kunnen door beperkende coronamaatregelen. Vaststaat dat iedereen getroffen wordt en dat het tot grote spanningen leidt. Maar werkt de harde aanpak ook om het aantal besmettingen naar beneden te brengen?