De Jonge: problemen AstraZeneca leiden tot vertraging vaccineren

Het leveringsprobleem bij farmaceut AstraZeneca leidt tot een lager tempo van vaccineren in Nederland, zegt minister De Jonge. Maar hoeveel lager, weet hij niet. "Dat is niet goed te zeggen, want op dit moment lopen de gesprekken met AstraZeneca nog."

Afgelopen vrijdag werd bekend dat de farmaceut de leveringen aan de EU met 60 procent terugschroeft vanwege problemen bij een leverancier. Van de geplande 80 miljoen vaccins in het eerste kwartaal, zouden er 31 miljoen overblijven. Nederland zou in eerste instantie doses voor 2,3 miljoen personen krijgen. Dat worden er ongeveer 920.000.

Minister De Jonge noemt die boodschap "een donderslag bij heldere hemel". Brussel accepteert de vertraging niet en is in gesprek om toch meer doses geleverd te krijgen. "We moeten tot het maximale gaan om ze de afspraken te laten naleven", zegt De Jonge.

Herschikken

Volgens de minister zijn er oplossingen denkbaar, zoals het herschikken van leveringen van het vaccin over de wereld. In andere woorden: meer voorrang geven aan de EU. "De EU heeft veel geïnvesteerd aan de voorkant", benadrukt de minister. "Juist om dit te voorkomen."

Ondanks het lagere vaccineertempo verwacht De Jonge niet dat het hele schema vertraging gaat oplopen. "Ik wil nog steeds alle groepen die we als prioriteit beschouwen voor de zomer hebben gevaccineerd. En voor de herfst iedereen."

Om dat voor elkaar te krijgen, gaat Nederland minder doses zelf op voorraad houden en komt er langere tijd tussen de twee prikken.

Scherpe keuzes

Het vaccin van AstraZeneca was in Nederland geoormerkt voor thuiswonende 60-plussers en mensen tussen 18 en 60 jaar met medische indicatie en wijkverpleging. Op een later moment zouden ook overige mensen tussen 18 en 60 jaar dit vaccin moeten krijgen. Wat de gevolgen voor welke groep zijn, weet De Jonge nog niet. Hij zegt wel dat er "nieuwe, scherpe keuzes" gemaakt moeten worden.

Het vaccin van AstraZeneca en de universiteit van Oxford wordt momenteel onderzocht door de Europese medicijnwaakhond EMA. Naar verwachting geeft die nog deze week groen licht voor gebruik van het middel.