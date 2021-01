Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan rellen in Nederland

Buitenlandse media hebben de rellen van gisteren in Nederland ook opgepikt. Kranten, omroepen en persbureaus besteden uitgebreid aandacht aan de ongeregeldheden en (politieke) reacties daarop. De Duitse krant Bild kopt met "burgeroorlog" boven een lang artikel waarin een uitputtend overzicht wordt gegeven van alle plaatsen waar rellen waren, geïllustreerd met veel foto's. De krant refereert met de kop aan een uitspraak van de Eindhovense burgemeester John Jorritsma. "We zijn op deze manier op weg naar burgeroorlog", was diens reactie gisteravond op de rellen in zijn stad.

"Politie en demonstranten slaags tijdens demonstratie avondklok", is de kop van de Britse publieke omroep BBC. Die gaat in op het aantal arrestaties en het geweld, gevolgd door een analyse van de correspondent in Den Haag, Anna Holligan. Ze schetst hoe het kabinet aan het begin van de coronacrisis juist geen ingrijpende maatregelen wilde nemen, met een beroep op ieders verantwoordelijkheidsgevoel. "Bijna een jaar later kost het sommigen moeite om te accepteren dat Nederland de draconische maatregelen moet nemen die het eerst verwierp", schrijft ze.

De Arabische omroep Al Jazeera haalt premier Rutte aan, die het vanochtend had over "crimineel geweld". De insteek van het bericht ligt bij de reactie van Rutte op het geweld van gisteravond. De omroep spreekt van de zwaarste rellen in het land sinds het begin van de pandemie.

De Belgische omroep VRT heeft een reconstructie van de rellen en zoomt met name in op het bekogelen van het ziekenhuis in Enschede. Ook hier een lang en volledig overzicht van de plekken waar het uit de hand liep en de politieke reacties, gelardeerd met veel foto's, video's en berichten op sociale media.

De grootste krant van Frankrijk, Le Figaro, heeft het over "botsingen met de politie bij demonstraties tegen de avondklok". "Het uitgaansverbod is bedoeld om een totale lockdown te voorkomen, terwijl de Nederlanders sinds het uitbreken van de pandemie nog geen enkele keer verantwoording hebben hoeven afleggen over hun verplaatsingen", schrijft de krant met enige verbazing. In Frankrijk gelden al sinds het uitbreken van de pandemie op veel plaatsen veel strengere beperkingen, waaronder een avondklok, die vorige week ook nog eens is vervroegd naar 18.00 uur.

De Britse krant The Guardian beperkt de aandacht voor de ongeregeldheden tot een bijdrage in een coronaliveblog. Ook hier komt Rutte aan het woord.

Persbureau Reuters twitterde een video over de rellen. "De Nederlandse politie heeft 240 mensen aangehouden na gewelddadige anti-lockdownprotesten."

Ook de Amerikaanse krant The Washington Post heeft aandacht voor de gewelddadigheden. "In heel Nederland breken rellen uit vanwege de coronamaatregelen", staat in de kop. "Premier Nederland noemt relschoppers criminelen."