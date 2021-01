Stybar na zeven jaar weer op WK veldrijden: 'Begon te kriebelen'

Als het coronavirus geen roet in het eten gooit, zullen er zondag niet twee maar drie oud-wereldkampioenen aan de start staan van de WK veldrijden in Oostende. Naast Mathieu van der Poel en Wout van Aert heeft ook Zdenek Stybar, de wereldkampioen van 2010, 2011 en 2014, besloten mee te doen. De 35-jarige Tsjech reed dit seizoen nog geen enkele keer in het veld.

Zijn deelname komt dan ook als een verrassing. "Normaal gesproken zouden we nu op trainingskamp zijn in de Algarve", vertelt Stybar aan de NOS. "Maar vanwege de coronamaatregelen en vooral de vliegbeperkingen zijn we nu met de ploeg wat langer in het Spaanse Altea gebleven en ben ik in deze periode in België. Toen begon het te kriebelen en heb ik aan Patrick Lefevere (ploegbaas van Deceuninck-QuickStep, red.) gevraagd of ik zou mogen meedoen. Zijn antwoord? Altijd!"

Corona kan roet in het eten gooien

Of het echt van een rentree komt op de WK is niet zeker. Dit weekend sprak Bart Tommelein, burgemeester van Oostende, zijn zorgen uit over een uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant in zijn West-Vlaamse kustplaats. De organisatie houdt rekening met verscherpte maatregelen van de Belgische overheid. Zelfs afgelasting behoort tot de mogelijkheden.

Maar als de WK doorgaan, dan zal Stybar in de komende week het parcours in Oostende uitgebreid verkennen. "Ik was bang dat het te veel lopen zou zijn. Maar ze hebben de zandstrook wat aangepast, waardoor je toch op de fiets kunt blijven. De start zal heel belangrijk zijn. Ik moet natuurlijk achteraan starten en dan hoop ik elke ronde wat te kunnen opschuiven."

Normaal gesproken zal een van de drie matadoren zondag voor de vierde keer wereldkampioen worden. Stybar is realistisch over zijn eigen kansen. "Ik geef Mathieu 51 procent kans, Wout 49 procent en mezelf 1 procent."