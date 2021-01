Kriechmayr stuitert naar wereldbekerzege op hobbelige Streif

Vincent Kriechmayr heeft de Super G in Kitzbühel gewonnen. De Oostenrijker bleef op een keiharde, hobbelige Streif de Zwitser Marco Odermatt 0,12 en zijn landgenoot Matthias Mayer 0,55 voor.

Door het gestuiter op de ijzige piste was het ondoenlijk om op hoge snelheid de ideale lijnen te volgen. Alle skiërs raakten wel ergens onderweg de controle over een of beide ski's kwijt. Vooral de aanloop naar de altijd al lastige Hausbergkante was voor de meesten een brug te ver.

Zelfs Beat Feuz, die afgelopen weekeinde op dezelfde piste twee keer de afdaling won, kon de puzzel niet oplossen. Na een flinke ketser in het eerste deel van de race hield de Zwitser het voor gezien.

Niet vlekkeloos

"Mijn race was niet vlekkeloos, maar ik was op de limiet aan het skiën", zei Kriechmayr na zijn zevende wereldbekerzege in zijn carrière en zijn eerste dit seizoen. "Ik wilde zonder voorbehoud naar beneden. Ik eindig liever buiten de lijnen dan dat ik weer op een of twee seconden achterstand binnenkom."