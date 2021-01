Chelsea ontslaat manager Lampard; Tuchel lijkt zijn opvolger te worden

Chelsea staat in de competitie op de negende plaats, een uiterst teleurstellende positie gezien de dikke 200 miljoen euro die er afgelopen zomer zijn geïnvesteerd om de selectie een forse impuls te geven. Niet alleen gaat het met de resultaten bergafwaarts onder Lampard, die vorig seizoen met een jonge selectie op een knappe vierde plaats eindigde, ook het vertoonde spel is regelmatig ver onder de maat.

Afgelopen zaterdag won Chelsea in het toernooi om de FA Cup met 3-1 van Luton Town, maar met die zege heeft manager Frank Lampard zijn hachje niet kunnen te redden. De 42-jarige oud-middenvelder van de club (meer dan 600 wedstrijden) moet het veld ruimen vanwege de matige prestaties in de Premier League.

De terugval van Chelsea is opmerkelijk. Half december had de Londense ploeg, die zeventien duels op rij in alle competities ongeslagen was gebleven, zich bij een overwinning op Everton nog naar een gedeelde koppositie kunnen voetballen. Het treffen in Liverpool eindigde echter in een nederlaag die de opmaat bleek te zijn voor een reeks van acht wedstrijden waarin maar liefst vijf keer verloren werd.

Champions League

Lampard, die zijn ploeg in het najaar nog wel naar de knock-outfase van de Champions League wist te loodsen, werd medio 2019 overgenomen van Derby County waar hij op zijn beurt weer werd opgevolgd door Phillip Cocu. De voormalig Engels international, die voor drie jaar tekende in Londen, was in Derby een jaar eerder aan zijn eerste klus als manager begonnen. Lampard was de tiende manager sinds de Russische miljardair Roman Abramovitsj in 2013 clubeigenaar werd.

Chelsea krijgt woensdag in de Premier League Wolverhampton Wanderers op bezoek en zondag Burnley. In de Champions League zijn de Londenaren bij de laatste zestien gekoppeld aan Atlético Madrid, waartegen op 23 februari in Spanje de eerste van twee wedstrijden gespeeld gaat worden. Twee weken daarvoor staat nog een bekerduel met Barnsley op het programma.