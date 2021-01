Geen twijfel bij bondscoach Japanse springruiters Schröder over Spelen

De onrust over het wel of niet doorgaan van de Olympische Spelen van Tokio komende zomer groeit, maar Wim Schröder kent als bondscoach van de Japanse springruiters geen twijfel. "Het klopt dat een groot gedeelte van de bevolking niet zo happy is misschien en dat kan ik wel begrijpen. Maar de ministers zeggen gewoon dat de Spelen door zullen gaan."

Schröder heeft onder anderen Ryoji Takada onder zijn hoede. Takada, die zijn leven in wereldstad Tokio opgaf voor een bestaan in het Twentse Tubbergen, vertrouwt eveneens op de woorden van de Japanse regering en het Internationaal Olympisch Comité (IOC). "Ze blijven zeggen dat de Spelen er gaan komen."

Alles aan de kant gezet

Takada heeft zijn leven in Japan opgegeven om in Nederland te gaan samenwerken met de Nederlandse bondscoach, die in 2004 zelf olympiër was. Schröder: "Hij heeft echt de mogelijkheden gekregen van zijn ouders en familie om naar Nederland te komen, nu ongeveer drie jaar geleden. Hij heeft alles aan de kant gezet. Takada is vanaf onderaan begonnen en we zijn nu op een redelijk niveau."

Binnenkort is er een groot trainingskamp in Spanje voor de Japanse ruiters en zal de olympische selectie bekendgemaakt worden.