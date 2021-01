Geen vervolging chemiebedrijf DuPont voor miskramen en doodgeboren baby's

Chemiebedrijf DuPont wordt niet strafrechtelijk vervolgd voor de vergiftiging van tientallen werkneemsters van zijn lycrafabriek in Dordrecht. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigt berichtgeving daarover in de Volkskrant.

Ruim veertig vrouwen die bij het bedrijf hebben gewerkt denken dat ze miskramen of doodgeboren kinderen hebben gekregen doordat ze moesten werkten met het oplosmiddel DMAc (dimethylaceetamide). Maar het kan niet meer worden bewezen dat er binnen het bedrijf te hoge concentraties van deze stof aanwezig waren en daarom is de strafzaak stopgezet.

DMAc wordt gebruikt bij de productie van lycra, waarvan onder meer kousen en panty's worden gemaakt. Begin jaren 60 waren er al aanwijzingen dat DMAc gevaarlijk kan zijn voor het ongeboren kind en in later onderzoek is dat vaak bevestigd.

Op een bedrijfsfilm uit de jaren 80 is te zien dat werkneemsters van DuPont zonder bescherming van bijvoorbeeld mondkapjes of handschoenen met het spul werkten, terwijl dat wordt opgenomen via de ademhaling en de huid. DuPont zegt dat het zijn werknemers altijd goed heeft beschermd tegen gevaarlijke stoffen.

Urinetesten

Vakbond FNV voert nog wel een civiele rechtszaak tegen DuPont over de kwestie. Advocaat Daphne van Doorn zegt in de krant dat daarin de bewijslast anders ligt: de mate van blootstelling hoeft niet per se exact te worden aangetoond met bijvoorbeeld uitslagen van urinetesten en luchtmetingen.

Overigens heeft DuPont veel gegevens uit medische dossiers van zijn werknemers bewaard, maar de uitslagen van urinetesten juist niet. Dat zou alleen zijn gebeurd als een uitkomst niet goed was. Zolang de rechtszaak van FNV loopt wil Dupont niks over de zaak zeggen.

GenX

Er loopt nog wel een strafrechtelijk onderzoek tegen DuPont vanwege de uitstoot van perfluoroctaanzuur (PFOA) tussen 1967 en 2012 in zijn fabriek in Dordrecht. Dat verspreidingsmiddel is mogelijk kankerverwekkend en het is nu verboden. Het werd gebruikt bij de productie van teflon, dat is verwerkt in onder meer regenjassen en antiaanbaklagen.

Sinds 2015 wordt de fabriek gerund door Chemours, een afsplitsing van DuPont. Daar wordt nu GenX gebruikt in plaats van PFOA en Chemours claimt dat dat veiliger is. Maar ook daarover is discussie: wetenschappers stellen dat ook die stof, die sterk op PFOA lijkt, schadelijk kan zijn voor de gezondheid.