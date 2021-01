Meer overleg EU en AstraZeneca over trage levering • Denemarken compenseert nertsenfokkers

Inwoners van Rotterdam-Charlois hebben de afgelopen dagen een oproep gekregen om zich te laten testen, of ze nou klachten hebben of niet. Behalve op de XL-locatie bij Ahoy kunnen ze op tien andere plaatsen in de wijk terecht. Daar zijn ook testbussen bij, schrijft Rijnmond. Alleen voor de testlocatie Ahoy moet een afspraak worden gemaakt.

In de wijk is geen sprake van een grote uitbraak, zoals in Lansingerland wel het geval was. Doel van het grootschalig onderzoek is uiteraard om meer inzicht te krijgen in de weg van het coronavirus. In Charlois zijn in het rioolwater veel sporen van het virus aangetroffen. Ook moet blijken wat de testbereidheid van de bewoners is. In Charlois wonen 67.000 mensen.