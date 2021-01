Meer dan 100.000 gevaccineerden in Nederland • Archief verzamelt coronaspullen

De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador is positief getest op het coronavirus. Hij heeft lichte symptomen en is thuis in isolatie gegaan. Daar wordt hij in de gaten gehouden door een medisch team. "Zoals altijd ben ik optimistisch. We komen hier doorheen", schrijft López Obrador op Twitter. De minister van Binnenlandse Zaken, Olga Sánchez Cordero, neemt tijdelijk zijn taken over.

De 67-jarige president is zelden met een mondmasker te zien en vliegt veel. Aan het begin van de pandemie was er veel kritiek op hem, omdat hij nog vaak in menigtes kwam en weinig afstand leek te houden van anderen.

Ook was hij lange tijd een felle tegenstander van een lockdown vanwege de economische gevolgen voor veel Mexicanen. In het land zijn bijna 150.000 mensen aan het virus overleden en ruim 1,7 miljoen besmettingen geregistreerd.