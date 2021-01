GGD heeft meer dan 100.000 vaccins geplaatst • Archief verzamelt coronaspullen

Het eerste coronageval in maanden in Nieuw-Zeeland blijkt te gaan om een besmetting met de Zuid-Afrikaanse variant van het virus. Naasten van de 56-jarige vrouw, die eind vorig jaar terugkeerde na een reis naar Nederland en Spanje, lijken tot dusver niet besmet te zijn. Gisteren werd bekend dat in Nieuw-Zeeland voor het eerst sinds 18 november weer een coronageval is opgedoken buiten een van de quarantainecentra.

De vrouw had de verplichte twee weken in quarantaine in een daarvoor bestemd hotel afgerond. Ze was tot twee keer toe negatief getest op het virus, maar bleek later toch besmet. De autoriteiten denken nu dat ze het heeft opgelopen van een van de andere reizigers in het quarantainehotel. In het hotel waar ze verbleef, waren de afgelopen weken meerdere mensen met besmettelijkere varianten van het virus. Onderzocht wordt of het virus via de airco van het hotel is verspreid.

In Nieuw-Zeeland zijn slechts 2276 besmettingen geregistreerd sinds het begin van de pandemie. 25 mensen zijn er aan het virus overleden. De strenge maatregelen die het land vorig jaar trof, hebben ertoe geleid dat het leven voor veel inwoners nu weer vrijwel normaal is.