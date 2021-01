De uitzending van 25 januari

Rellen in Nederland

Hoe gaat het nu verder? In verschillende steden liepen demonstraties - in eerste instantie tegen coronaregels en de net ingevoerde avondklok - uit op heftige rellen. De politie moest afgelopen weekend in zeker vijftien steden hard ingrijpen om de situatie weer onder controle te krijgen.

Premier Mark Rutte veroordeelt de relschoppers en noemt het 'crimineel geweld'. Politiebondbestuurder Koen Simmers sprak in Nieuwsuur de vrees uit dat dit weekend de voorbode was van dagen of weken van rellen. Vanavond bespreken we in de uitzending de stand van zaken na dit weekend. Hoe gaat het nu verder en wat doen politiek en politie?