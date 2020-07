Oorzaak stint-ongeluk blijft een raadsel

De oorzaak van het dodelijke stint-ongeluk in Oss in 2018 blijft onduidelijk. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt. Uit het strafrechtelijk onderzoek is geen technisch mankement, geen storing en ook geen menselijke fout naar voren gekomen waardoor het ongeluk zou zijn veroorzaakt.

Bij het ongeluk met de stint op het spoor bij het station Oss-West kwamen vier kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar om het leven. De bestuurster en een ander kind raakten zwaargewond.

Op grond van het onderzoek heeft het Openbaar Ministerie besloten om de bestuurster en het kinderdagverblijf waar ze werkte niet te vervolgen. Over de producent van de stint is nog geen besluit gevallen. De onderzoekers noemen het resultaat onbevredigend.

"Zeker voor de nabestaanden en de bestuurster is het belangrijk om te weten hoe dit ongeluk is gebeurd", zegt officier van justitie Janine Kramer. "Het is heel teleurstellend dat dit niet mogelijk is gebleken."

Geen enkele handeling effect

De onderzoekers hebben onder meer uitgebreid gesproken met de bestuurster van de stint en er is ook een groot aantal getuigen gehoord. Daaruit komt naar voren dat de bestuurster op verschillende manieren heeft geprobeerd de stint te stoppen, maar dat geen enkele handeling effect had. Getuigenverklaringen bevestigen dat.

Een belangrijk onderdeel was volgens het Openbaar Ministerie het technisch onderzoek. Er is een analyse gemaakt van camerabeelden uit de directe omgeving en dashcambeelden uit de trein. Gebleken is dat de Stint niet stilstond toen hij in botsing kwam met de trein.

Het Nederlands Forensisch Instituut NFI heeft de stint onderzocht. Het bedradingscircuit bleek nog intact. Zo waren er geen breuken aanwezig in de gasveer of de nuldraad van de gashendel.

Motorcontroller

In Italië hebben specialisten van het NFI met medewerking van de producent van de motorcontroller onderzoek gedaan naar de motorcontroller van de Stint, die ook nog intact was.

Uit dat onderzoek is gebleken dat de Stint kort voor het ongeluk normaal functioneerde. Uit het complete technisch onderzoek zijn geen sporen gevonden die wijzen op een vóór het ongeval aanwezig defect of storing.

Er is ook gekeken naar de invloed van elektromagnetische straling op de snelheidsregeling. Hoewel dit scenario niet is uit te sluiten, is de kans op zo'n kortstondige aantasting bij een test zeer klein en biedt het in zijn geheel geen zekerheid over wat er op 20 september 2018 gebeurde.

Bestuurster geen schuld

De bestuurster valt niets te verwijten, concludeert het OM. : "Ze heeft er alles aan gedaan om de aanrijding te voorkomen en moet leven met het feit dat dit niet gelukt is. In het onderzoek heeft ze alle medewerking verleend en dat alles onder zeer emotionele omstandigheden."

"Wij hebben daar groot respect voor. Er is op basis van het onderzoek geen aanleiding om tot strafrechtelijke vervolging van de bestuurster over te gaan."

Het OM stelt verder dat nog onduidelijk is of de kwetsbaarheden van de stint voor het ongeluk bekend waren bij de producent. Daarover loopt het onderzoek nog door, wat betekent dat de fabrikant van de stint nog in onzekerheid blijft zitten.