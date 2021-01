Mondiale nummer 11 Monfils komt titel verdedigen bij ABN Amro-toernooi

Gaël Monfils zal begin maart in Rotterdam van de partij zijn om zijn vorig jaar veroverde titel bij het ABN Amro-toernooi te verdedigen. De 34-jarige Fransman, de nummer 11 van de wereld die ook in 2019 de beste was in de havenstad, heeft zijn komst bevestigd.

Toernooidirecteur Richard Krajicek liet de bekendmaking van het strikken van Monfils vergezeld gaan van grote tevredenheid. "Als ik hem in Rotterdam zie spelen, lijkt hij altijd nog spectaculairder dan elders. Hij is de afgelopen twee jaar onverslaanbaar gebleken, in 2020 zelfs zonder setverlies. Hij is voor mij direct een van de favorieten."

Bij titelprolongatie wordt Monfils de eerste speler die het toernooi drie keer op rij wint. In 2019 was hij in de finale oud-winnaar Stan Wawrinka de baas, vorig jaar klopte hij Félix Auger-Aliassime in de eindstrijd.

Het ABN Amro-toernooi begint dit jaar op 1 maart, door de uitgestelde Australian Open een paar weken later dan normaal. Vorige week maakte Krajicek de komst van Rafael Nadal, de nummer twee van de mondiale ranglijst, wereldkundig. Ook onder anderen Wawrinka, Kei Nishikori en Daniil Medvedev maken hun opwachting in Rotterdam.