Ziekenhuis Enschede geschokt nadat het doelwit werd van relschoppers

Bestuurder Jan den Boon van het Medisch Spectrum Twente in Enschede heeft geen goed woord over voor de betogers en relschoppers die gisteravond voor een intimiderende sfeer rond het ziekenhuis Enschede zorgden.

"Ik vind het vreselijk", zegt hij tegen Tubantia. "We hebben het allemaal moeilijk. Ik begrijp ook dat mensen onlustgevoelens hebben. Maar die te uiten door van alles kapot te maken en ons te belagen, daar heb ik geen begrip voor. Alleen als we samen verantwoordelijkheid nemen komen we uit deze crisis."

Betogers en relschoppers trokken gisteravond al vernielingen plegend van het centrum van Enschede naar het ziekenhuis. Daar probeerden ze zonder succes ruiten in te gooien, schrijft RTV Oost. Bij het ziekenhuis werden extra beveiligers ingezet.

Den Boon vindt het moeilijk in te schatten hoe bewust de actie tegen het MST was. "Zoals de winkels zijn belaagd, zo is het ziekenhuis belaagd. Doelgerichter is het denk ik niet geweest", meldt hij aan Tubantia. "De hulpdiensten en de politie worden belaagd en in die trend is nu het ziekenhuis aan de beurt."