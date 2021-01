43-jarige quarterback Brady flikt het weer: zevende NFL-titel lonkt

Tom Brady heeft het toch weer voor elkaar gebokst: hij mag zich opmaken voor zijn tiende Super Bowl, de strijd om het kampioenschap van het American football (NFL). De 43-jarige quarterback leidde zijn nieuwe ploeg Tampa Bay Buccaneers met een zege van 31-26 op Green Bay Packers naar de finale. Tampa Bay treft daarin titelverdediger Kansas City Chiefs.

Brady is de absolute vedette in het American football. Hij won de Super Bowl al zes keer met New England Patriots, waar hij twintig seizoenen onder contract stond totdat hij vorig jaar naar Tampa Bay verhuisde. De Buccaneers haalden één keer eerder de finale en wonnen die ook. Dat was in 2003. Sindsdien bleven nieuwe successen uit. Sterker, de ploeg won nooit meer een wedstrijd in de play-offs.

Kansas City Chiefs, de opponent in de eindstrijd op 7 februari, kan de eerste ploeg worden sinds de Patriots in 2004 en 2005 die twee keer achter elkaar de Super Bowl wint. Vorig jaar werd in de NFL-finale gewonnen van San Francisco 49ers. Dat was het tweede grote succes voor de Chiefs, die in 1967 in de allereerste Super Bowl stonden en drie jaar later de titel veroverden.

Mahomes in voetsporen Brady

Ook de Chiefs hebben een sterspeler in hun midden: de 25-jarige Patrick Mahomes. Hij leidde zijn ploeg naar de finale door met 38-24 te winnen van Buffalo Bills. Mahomes, die bij titelprolongatie in de voetsporen treedt van onder anderen Brady, bereidde drie touchdowns voor. Op zijn beurt kan Brady naast Peyton Manning komen, tot dusver de enige quarterback die kampioen werd met twee verschillende clubs (Indianapolis Colts in 2007 en Denver Broncos in 2016).

Super Bowl LV - het wordt de 55ste editie - zal plaatsvinden in het stadion van Tampa Bay Buccaneers. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de NFL dat een ploeg thuisvoordeel geniet in het doorgaans best bekeken sportevenement in de Verenigde Staten. In verband met de coronacrisis zullen in het Raymond James Stadium slechts 22.000 van de beschikbare 75.000 plaatsen bezet zijn.