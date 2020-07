Nederlands rugbyteam uitgeroepen tot winnaar Europe Trophy

De Nederlandse rugbyers zijn winnaar geworden van de Europe Trophy, het tweede niveau in Europa. Dat heeft de overkoepelende bond Rugby Europe in overleg met de betrokken landen besloten.

Koploper Oranje wachtte nog een afsluitende groepswedstrijd op 14 maart tegen Zwitserland, maar die kon door de coronacrisis niet gespeeld worden.

De Zwitsers zouden bij een zege met een bonuspunt de sterke formatie van bondscoach Zane Gardiner nog van de eerste plaats kunnen verdrijven, maar zij zagen het onmogelijke van die opdracht in. Daarom is besloten dat het duel nu als een gelijkspel de boeken ingaat.

Promotieduel

Gevolg is niet alleen dat de Oranje-mannen in de race blijven voor een ticket voor het WK van 2023, maar ook dat er een promotie-/degradatieduel in het verschiet ligt met de hekkensluiter van het Europe Championship, in de volksmond Six Nations B.

In die competitie moet nog één speelronde worden afgewerkt. Roemenië staat nu onderaan, maar ook België en Rusland komen nog in aanmerking voor die plek.

Het promotie-/degradatieduel van Nederland, dat in 2002 uit het Championship degradeerde, staat voor 14 november op de kalender.