Hassan wikt en weegt richting Spelen: 'Denk nu aan vijf en tien kilometer'

En dat is, midden in de coronacrisis, nu juist het probleem. "Ik hoop dat covid-19 straks over is en dat we heel veel wedstrijden kunnen lopen. Dan heb ik heel hard gewerkt en ben ik honderd procent voorbereid op de Spelen", zegt Hassan, die voor de vijf en tien kilometer maar één race als voorbereiding nodig denkt te hebben.

"Op dit moment denk ik aan de 5.000 en de 10.000 meter", zegt Sifan Hassan over haar gouden missies op de komende Olympische Spelen. En dat terwijl de 28-jarige atlete naast wereldkampioene op de tien kilometer óók 's werelds beste is op de 1.500 meter.

Dan is er nog een euvel. Hassan verblijft tijdelijk in Nijmegen, in het pand van haar management. Normaliter woont en traint ze in het Amerikaanse Oregon, maar daar is ze door visumproblemen en het coronavirus al bijna een jaar niet meer geweest. Tussendoor verbleef ze in Ethiopië, voor een hoogtestage.

"Het is moeilijk om een afspraak te krijgen bij de Amerikaanse ambassade, dus we moeten geduld hebben. Het plan is op dit moment 22 maart. Hopelijk kan het vervroegd worden", aldus haar manager Sander Ogink.

Alles perfect

De coronacrisis gooide tot dusver haar trainingsschema flink in de war en de boodschap dat de Olympische Spelen een jaar werden uitgesteld, kwam voor de atlete dan ook als geroepen, zo vertelde ze eerder al aan de NOS. "Ik was druk in mijn hoofd, ik werd een beetje gek. Omdat ik dacht dat ik moest opbouwen naar de Spelen en alles perfect moest doen."

Manager Ogink is ondertussen bezig met een nieuwe hoogtestage voor Hassan, zodat ze zich beter kan voorbereiden op de uitgestelde Spelen die in juli in Tokio moeten plaatsvinden. Meest ideale scenario is daarbij een verblijf in Zuid-Afrika, maar veel is nog onzeker in de huidige tijd.