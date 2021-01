Wekdienst 25/1: Veiligheidsberaad over avondklok • Hoger beroep Posbankmoord

Goedemorgen! De veiligheidsregio's komen vandaag samen om te vergaderen over de handhaving van de coronamaatregelen en Soumis R. (47) uit Veghel staat opnieuw in hoger beroep terecht voor de zogenoemde Posbankmoord.

Het blijft grotendeels droog, maar een enkele (winterse) bui blijft mogelijk. In de middag wordt het 3 of 5 graden. In de avond trekt een gebied met neerslag over de noordoostelijke helft van het land. Lokaal kan het winters van karakter zijn.

Wat heb je gemist?

Rond het ingaan van de avondklok zijn in zeker tien gemeenten rellen uitgebroken. Op verschillende plekken is de ME ingezet. In Stein kwam zelfs de Marechaussee in actie.

In Enschede is het Medisch Spectrum Twente (MST) bekogeld, zegt het ziekenhuis. Relschoppers hebben aan het eind van de avond geprobeerd om ruiten in te gooien. Dat is niet gelukt en er is geen schade, zegt een woordvoerder.

Ook in Eindhoven ging het gisteren flink los. Burgemeester Jorritsma heeft zich emotioneel geuit. "Dit was het schuim van de aarde dat hier geprobeerd heeft de boel te molesteren", zei hij 's avonds tegen de verzamelde pers. "Ik ben bang dat als wij met elkaar op deze weg zijn, we op weg zijn naar een burgeroorlog."

De burgemeester reageerde voor de camera gisteravond aangedaan op de rellen: