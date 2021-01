Kittel kreeg belletje van tobbende Dumoulin: 'Verteld hoe het voor mij was'

Kittel kampte tijdens zijn loopbaan met hetzelfde probleem en zei de fiets in 2019 om die reden vaarwel. Aanvankelijk voor even, later werd het een definitieve breuk met het peloton. "Ik weet precies hoe dat aanvoelt, dat je begint te twijfelen. Hij zoekt heel erg naar zijn identiteit. Dat is heel moeilijk", aldus de Duitser.

"Ik heb hem verteld hoe het voor mij was", vertelt de 32-jarige oud-topsprinter uit Duitsland in Langs de Lijn. "Ik vind het indrukwekkend hoe pro-actief hij is geweest, hij wilde het probleem echt aanpakken."

Kittel en Dumoulin reden jarenlang samen bij de voorloper van de huidige DSM-ploeg, toen nog Argos-Shimano en Giant-Alpecin geheten. Dat leverde veel ritzeges in de Tour de France op, maar liefst veertien keer kwam Kittel als eerste over de streep in Frankrijk. Ook sprintte hij naar zeges in de Ronde van Italië en in die van Spanje. Successen alom, maar toch zijn er dan opeens de twijfels.

Kittel: "Je hebt zoveel beleefd, hoogte- en dieptepunten en die brengen verandering. Dat is bij mij zo geweest. Van buitenaf is het een luxeprobleem. Maar als topsporter heb je nooit een kans in je leven gehad om na te denken over wie je eigenlijk bent. Je groeit op met sportieve doelen. Er zit nooit een pauze bij."

In die bewoordingen omschreef ook Dumoulin zaterdag zijn worsteling met de vraag wat hij wil met zijn leven. "Dat is een vraag die al een paar maanden aan het opborrelen is. Maar ik krijg de tijd niet om die vraag te beantwoorden. Het leven van een profrenner gaat altijd maar door", aldus de 30-jarige renner.

Gelukkig maken

Wat Dumoulin de komende tijd ook besluit te gaan doen, Kittel leeft mee met zijn voormalige ploeggenoot. "Ik zie hem graag terug op de fiets. Het is belangrijk dat hij tijd neemt voor zichzelf. Ik ben ervan overtuigd dat de beslissing waar hij mee terugkomt hem gelukkig zal maken."