Knegt straalt weer op hoogste podium: 'Zit op 90 procent van de oude Sjinkie'

Die prestaties werden nauwlettend gevolgd. "Ik heb wel heel kritisch op Sjinkie gelet, waar moeten we nog aan sleutelen", verklaarde bondscoach Jeroen Otter na Knegts optredens. De conclusie van de observatie: meer wedstrijden rijden. "Je merkt gewoon dat Sjinkies koppie er wel af was."

De oude Sjinkie kennen we onder andere van vier gouden WK-medailles en een zilveren en bronzen olympische plak. Bij de EK in Gdansk veroverde hij de afgelopen dagen brons op de 1.500 meter en goud met de mannenploeg op de relay .

Twee jaar geleden liep shorttracker Sjinkie Knegt ernstige brandwonden op bij het aansteken van de houtkachel in zijn huis. Een lange revalidatie volgde en afgelopen weekend reed hij bij de EK in Polen voor het eerst weer een groot internationaal toernooi. En niet zonder succes: hij keert met twee medailles huiswaarts.

Dat moest de inwoner van Bantega zelf ook wel beamen. Op de eerste dag van de EK kwam Knegt liefst zes keer in actie. "Ik was helemaal leeg. Dan merk je wel dat je in de afgelopen twee jaar wedstrijden hebt gemist. Een wedstrijdweekend is toch heel anders dan elke dag trainen."

Begin maart is het volgende grote toernooi voor Knegt: de WK in Dordrecht. "Als ik zo'n weekend als dit een paar keer heb gedaan, dan voel je het niet meer. Ik denk dat ik heel tevreden mag zijn, maar het moet nog wel beter."