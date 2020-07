Verstappen snel in training, start vooraan als kwalificatie in het water valt

AFP

Voor het eerst in de zeventigjarige historie van de Formule 1 zijn de coureurs begonnen aan een raceweekeinde op hetzelfde circuit waar de vorige grand prix werd gereden. Op het circuit bij Spielberg, in de Oostenrijkse Alpen, zijn vrijdag twee vrije trainingen afgewerkt voor de tweede race van het seizoen. Afgelopen zondag vielen maar liefst negen bolides uit, een opmerkelijk hoog aantal. Het maakt het belang van de trainingen alleen maar groter, want de teams hebben de beperkte trainingstijd hard nodig om te zoeken naar de optimale afstelling en de coureurs te laten wennen aan de auto. Regen en wind bedreigen kwalificatie Max Verstappen noteerde in de ochtendsessie de tweede tijd, in de middag was hij de snelste van het veld. De uitslag van die tweede training kan van groot belang zijn, want voor zaterdag wordt harde wind en veel regen voorspeld. De wedstrijdleiding heeft de teams al gewaarschuwd dat de derde training en de kwalificatie, die zaterdag op het programma staan, wellicht niet doorgaan. In dat geval wordt de kwalificatie zondagochtend afgewerkt. Als ook dat niet mogelijk is,wordt de startvolgorde bij de race bepaald door de tijden van de tweede training. Achter Verstappen noteerde Valtteri Bottas, winnaar van de eerste race van het seizoen vorige week, de tweede tijd. Sergio Pérez zette de derde tijd neer.

Daniel Ricciardo (Renault) was het grootste slachtoffer van de dag. In de tweede training verloor hij in een van de bochten de controle over de auto waarna hij hard de bandenstapel inschoot. Hijzelf stapte zonder verwondingen uit, de bolide was er slechter aan toe. Ook voor McLaren-coureur Lando Norris verliep de dag niet vlekkeloos, hij hield aan de ochtendtraining een gridstraf over. De Brit pakte afgelopen weekeinde zijn eerste podiumplaats in de F1. Norris moet voor het inhalen terwijl een gele waarschuwingsvlag te zien was drie plaatsen inleveren zondag. Op zoek naar revanche Voor Verstappen liep de eerste grand prix van het jaar uit op een deceptie. Door een mechanisch moest hij afgelopen zondag al in de elfde ronde de strijd staken. Zijn achterstand op Bottas, winnaar van de race en koploper in het kampioenschap, is daardoor meteen groot. Volgens Helmut Marko, adviseur van Verstappens team Red Bull Racing, begonnen de problemen in de race bij het rijden over de zogeheten 'kerbstones', de drempels aan de rand van het circuit. Door op topsnelheid over die drempels te rijden, raakte de auto beschadigd.

EPA

Ook tijdens het tweede raceweekeinde worden de coronamaatregelen in de Formule 1 strikt gehandhaafd. Alle coureurs droegen tijdens de officiële persconferenties mondkapjes en nog steeds is het aantal journalisten, fotografen en cameraploegen minimaal. Alle contact met mensen buiten de zogenoemde 'bubbel' is verboden. Bottas en Ferrari-coureur Charles Leclerc maakten deze week echter een uitstapje naar hun huis in Monaco. "Ze beweren daar toestemming voor te hebben gevraagd en gekregen, maar werden gisteren alsnog door autosportfederatie FIA op het matje geroepen", zegt NOS-commentator Louis Dekker. "Ook Leclercs teamgenoot Sebastian Vettel kreeg een tik op de vingers. De viervoudig wereldkampioen was gezellig aan het bijkletsen met Max Verstappens teamleiding, zonder mondkapje. En hoewel de schijn op een foto kan bedriegen, had het er alle schijn van dat het ook met de anderhalve meter afstand niet helemaal goed gaat."

Verstappen tijdens de persconferentie in Oostenrijk - ProShots

De trip van Bottas en Leclerc schoot diverse F1-coureurs, die wel in de 'bubbel' bleven, in het verkeerde keelgat. Verstappen tilt er echter niet al te zwaar aan. "Je wordt hier toch steeds getest. Zolang dat goed gaat, is er niks aan de hand. Ik maak me er geen zorgen over." Verstappen bleef zelf gewoon in de omgeving van het circuit en in zijn onderkomen op de Red Bull Ring. "Het team wilde graag dat ik hier bleef. Ik kon wel hardlopen met mijn trainer en gewoon naar het hotel waar mijn engineers zitten. Dat is gewoon dezelfde bubbel."