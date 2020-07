Verstappen doet vertrouwen op en rijdt tweede tijd bij eerste training

EPA

Voor het eerst in de zeventigjarige historie van de Formule 1 zijn de coureurs begonnen aan een raceweekeinde op hetzelfde circuit waar de vorige grand prix werd gereden. Op het circuit bij Spielberg, in de Oostenrijkse Alpen, is vrijdagochtend de eerste vrije training afgewerkt voor de tweede race van het seizoen. Afgelopen zondag vielen maar liefst negen bolides uit, een opmerkelijk hoog aantal. Het maakt het belang van de trainingen alleen maar groter, want de teams hebben de beperkte trainingstijd hard nodig om te zoeken naar de optimale afstelling en de coureurs te laten wennen aan de auto. Latifi crasht, Pérez snel Na een crash van Williams-coureur Nicholas Latifi moesten alle bolides een paar minuten de baan af, de rest van de training verliep zonder grote incidenten. Racing Point-coureur Sergio Pérez zette de snelste tijd neer voor Max Verstappen en de twee Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Verstappen reed nagenoeg hetzelfde aantal ronden als de anderen aan kop van de uitslag.

Sergio Pérez voor de lege tribunes in Oostenrijk - AFP

Voor Verstappen liep de eerste grand prix van het jaar uit op een deceptie. Door een mechanisch moest hij afgelopen zondag al in de elfde ronde de strijd staken. Zijn achterstand op Bottas, winnaar van de race en koploper in het kampioenschap, is daardoor meteen groot. Volgens Helmut Marko, adviseur van Verstappens team Red Bull Racing, begonnen de problemen in de race bij het rijden over de zogeheten 'kerbstones', de drempels aan de rand van het circuit. Door op topsnelheid over die drempels te rijden, raakte de auto beschadigd.

Zondag om 15.10 uur begint Formule 1 De Grand Prix van Oostenrijk begint zondag om 15.10 uur. De race is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen in Langs de Lijn op NPO Radio 1. Een samenvatting van de race is, aangevuld met de analyse van oud-coureur Jan Lammers, vanaf 19.00 uur te zien in Studio Sport op NPO 1.

Ook tijdens het tweede raceweekeinde worden de coronamaatregelen in de Formule 1 strikt gehandhaafd. Alle coureurs droegen tijdens de officiële persconferenties mondkapjes en nog steeds is het aantal journalisten, fotografen en cameraploegen minimaal. Alle contact met mensen buiten de zogenoemde 'bubbel' is verboden. Bottas en Ferrari-coureur Charles Leclerc maakten deze week echter een uitstapje naar hun huis in Monaco. "Ze beweren daar toestemming voor te hebben gevraagd en gekregen, maar werden gisteren alsnog door autosportfederatie FIA op het matje geroepen", zegt NOS-commentator Louis Dekker. "Ook Leclercs teamgenoot Sebastian Vettel kreeg een tik op de vingers. De viervoudig wereldkampioen was gezellig aan het bijkletsen met Max Verstappens teamleiding, zonder mondkapje. En hoewel de schijn op een foto kan bedriegen, had het er alle schijn van dat het ook met de anderhalve meter afstand niet helemaal goed gaat."

Verstappen tijdens de persconferentie in Oostenrijk - ProShots