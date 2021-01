Steeds meer steden melden rellen en plunderingen, al zeker 70 arrestaties

"Helaas zien we vanavond ongeveer hetzelfde beeld als gisteravond", zegt politiechef Willem Woelders in Nieuwsuur. "Tot 19.30 uur was het relatief rustig. Er waren wel meerdere jongeren op straat in verschillende plaatsen in het land, maar vanaf 19.30 was de geest uit de fles."

Volgens Woelders is in Haarlem en Rotterdam traangas ingezet om agenten te ontzetten. "Er zijn ook plunderingen, met name in Rotterdam. We zetten daar massaal in, de ME is zelfs extra opgeschaald daar." Er zijn zo'n 70 arrestaties verricht volgens de politiechef.