Schade station Eindhoven loopt in de tonnen • Rutte: 99 procent houdt zich aan maatregelen

Het Veiligheidsberaad bekijkt vanmiddag hoe kan worden voorkomen dat demonstraties tegen de avondklok opnieuw uit de hand lopen. "Dat is het kernpunt", zei voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad in het NOS Radio 1 Journaal. "Hoe kun je zorgen dat het niet gaat overslaan, want dan hebben we echt veel gedoe."

Bruls wil niet alle demonstraties verbieden. Zaterdag was er in zijn eigen stad, Nijmegen, nog een demonstratie van gele hesjes. DIE is prima verlopen, zei hij. Maar hij riep organisatoren van vreedzame demonstraties tegen de avondklok op wel goed na te denken over waar ze aan beginnen. "Er komen ook groepen op af die om wat voor reden dan ook willen rellen. Ik vat ze maar even samen onder de term coronahooligans. Dat is een vrij diverse groepen. Vooral goedwillende demonstranten moeten zich afvragen of ze ander methoden kunnen vinden om hun geluid de laten horen, want dit kan zo niet doorgaan."

Bruls vindt de politie terecht hard heeft ingegrepen. "Ik denk dat de politie uiteindelijk geen keuze heeft. De demonstraties waren verboden. Zoals ik de politie ken, die probeert altijd de mensen eerst duidelijk te maken, je mag hier vandaag niet demonstreren, u moet gaan. Dat je zware middelen achter de hand hebt en moet inzetten, geeft aan dat de politie wel degelijk in de gaten had dat er mensen kwamen die niet wilden demonstreren. Dan moet de overheid helaas optreden. Dat verwachten ook die miljoenen andere Nederlanders.

