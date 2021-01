Politie: zeker 151 arrestaties vanwege rellen • Op meeste plekken weer rustig

Burgemeester van Den Bosch Jack Mikkers kondigt een onderzoek aan naar de inzet van de politie en ME. Volgens hem duurde het lang voordat de ME in de stad aanwezig was.

"De ME is snel opgeroepen, maar voordat ze er zijn, dat duurde lang", zegt hij tegen Omroep Brabant. Daardoor konden relschoppers hun gang gaan. "Terwijl ze dan een onvoorstelbaar spoor van vernieling achterlaten." De ME werd ook in onder meer Helmond, Oss en Eindhoven ingezet. Daardoor duurde het lang voordat de ME in Den Bosch aanwezig was.

Volgens hem was er geen andere optie dan te wachten op versterking. "Ik kan geen gewone agenten, met gewone bescherming, hiertegen inzetten. Met deze vorm van geweld heb je gewoon ME nodig." In stad werden winkels vernield en geplunderd. Volgens Mikkers zijn er tientallen arrestaties verricht.

Het treinverkeer van en naar Den Bosch lag enige tijd stil, maar is inmiddels weer opgestart: