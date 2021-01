Tussenstand politie: 250 mensen opgepakt • Nog 27 mensen vast voor rellen Amsterdam

Bij de rellen van gisteren zijn zo'n 250 mensen aangehouden. Het grootste deel daarvan is opgepakt in Amsterdam, zei Willem Woelders van de Nationale Politie in 1 op 1 met Sven Kockelmann op NPO Radio 1. "Het is wel een tussenstand."

Woelders is hoofd Operatiën van de Nationale Politie en zat gisteren in het crisiscentrum in Driebergen. "Het was verbijsterend", zei hij. De politie was op grote rellen voorbereid en kreeg bijstand van de Koninklijke Marechaussee. Toch was de politie verrast door de hoeveelheid mensen die bij protesten in diverse steden op de been kwam. "Dat was gewoon niet te voorspellen", zei Woelders. "Ik had niet verwacht dat het zo hevig in alle steden zou losbranden."

Normaal gesproken vinden er nooit tegelijkertijd op zo veel plaatsen in het land ongeregeldheden plaats. "Je zit nu met aanrijtijden van soms een half uur, drie kwartier voordat je ernaartoe kunt. Qua aansturing was dit heel lastig."

Ook Woelders zegt dat groepen die op geweld tegen de politie uit waren, zich onder andere demonstranten hebben gemengd. Hij zag gisteren voetbalsupporters van bekende voetbalverenigingen onder de relschoppers.