Confrontaties in Rotterdam-Zuid en Geleen • Noodmaatregelen in diverse steden

Behalve in Nijmegen en Roosendaal zijn nu ook in Roermond en Sittard-Geleen extra noodmaatregelen ingesteld. Sinds 16.00 uur is in de laatstgenoemde gemeente een noodverordening van kracht. In de hele gemeente mag preventief worden gefouilleerd, want het is bestempeld tot veiligheidsrisicogebied.

In Roermond geldt een noodbevel, een zwaardere maatregel dan een noodverordening. Het overtreden ervan is een misdrijf. De aanwezigheid van extra politie en het noodbevel moeten rellen zoals gisteravond in Roermond voorkomen. Toen richtten zo'n honderd jongeren grote vernielingen aan in een winkelcentrum in de wijk de Donderberg.

De gemeente Eindhoven roept mensen op weg te blijven uit de binnenstad: