'Taak weggelegd voor Frank de Boer: maak van Stengs een kerel'

Calvin Stengs was een van de opvallende spelers aan de zijde van AZ in de topper tegen Feyenoord (2-3). De aanvaller gaf een assist en leidde een strafschop in. De meningen in Studio Voetbal over de voetballer zijn verdeeld. "Ik erger me wezenloos aan Stengs", zegt Rafael van der Vaart.

Volgens Van der Vaart is Stengs in potentie de beste speler van de eredivisie, maar brengt de 22-jarige speler van AZ te weinig. Van der Vaart ziet een mooie taak weggelegd voor Frank de Boer, wiens dochter een relatie heeft met Stengs. "Niet als bondscoach, maar als schoonvader moet Frank echt zeggen: Kom op man, wees een kerel!"

Pierre van Hooijdonk keek tijdens de boeiende topper met speciale aandacht naar Stengs. "Hij is geen nummer tien", aldus de analist. "In de eerste helft was hij heel matig, de tweede helft was beter. Op dit moment zou ik hem niet selecteren voor het EK. Als nummer tien sowieso niet."