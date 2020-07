De uitzending van 10 juli

Nog geen akkoord over steun aan Curaçao, Aruba en Sint-Maarten

Er is geen akkoord tussen Nederland en Curaçao, Aruba en Sint-Maarten over nieuwe steun aan de Caribische landen vanwege de coronacrisis, maar het overleg gaat later verder. Vanochtend was er weer een Rijksministerraad. Daar waren ook de premiers van de Caribische landen bij. Premier Eugene Rhuggenaath van Curaçao zei dat de drie landen het wel min of meer eens zijn over de hervormingen die Nederland eist, maar niet over de vorm.