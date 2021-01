Kritiek team Biden op 'chaotische' distributie vaccins onder Trump

Medewerkers van president Biden hebben kritiek op de manier waarop de distributie van coronavaccins onder Trump is aangepakt. Volgens een naaste medewerker van Biden, Ron Klain, had de vorige regering geen plan voor de distributie.

"Een plan om het vaccin te distribueren, vooral buiten verpleeghuizen en ziekenhuizen, voor de rest van de bevolking, bestond eigenlijk niet toen wij het Witte Huis binnenkwamen", zegt Klain in een gesprek met NBC News.

Hij kondigde aan dat de nieuwe regering federale vaccinatiecentra gaat opzetten om staten te helpen bij het inenten.

Klachten over bevoorrading

Er zijn onder Trump wel vaccins verstuurd naar de verschillende staten, maar er zijn klachten over de bevoorrading. Volgens de centers for Disease and Control (CDC) zijn er 41 miljoen doses verspreid over het land, maar er zijn er nog maar 20,5 miljoen gebruikt.

De nieuwe directeur van het CDC, Rochelle Walensky, waarschuwde vandaag dat niet duidelijk is hoeveel vaccins er beschikbaar zijn en ze waarschuwde ervoor dat staten als New York niet in staat zijn de voorraden snel aan te vullen.

President Biden kondigde meteen na zijn aantreden nieuwe maatregelen aan om het vaccineren en testen vlot te trekken. Hij waarschuwde dat "het eerst erger zal worden voordat het beter wordt".