Slachtoffers Epstein aan het woord: boosheid en teleurstelling over zelfmoord

Meer dan twintig vrouwen die de Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein beschuldigen van seksueel misbruik noemen hem een lafaard en een manipulator. Dat deden de vrouwen gisteren in de rechtbank in New York waar ze in een hoorzitting hun verhaal mochten doen.

Ze vinden het teleurstellend dat Epstein zelfmoord heeft gepleegd en daarmee een straf ontloopt. Een van de vrouwen die aan het woord kwamen, is Courtney Wild, die zegt dat ze als 14-jarige is verkracht door de multimiljonair. Ze is boos dat hij niet terechtstaat. "Hij heeft mij en alle slachtoffers het recht ontnomen om hem in de rechtszaal te confronteren."

Ook zei ze dat ze teleurgesteld is in de bewakers van de gevangenis waar Epstein zelfmoord pleegde. "Ze lieten dit toe en zetten daarmee ook een streep door gerechtigheid voor zo veel anderen in het proces."

'We zijn gemanipuleerd'

De slachtoffers, die rond de tijd van het misbruik veelal minderjarig waren, zeiden dat ze zijn gemanipuleerd door de miljonair. Hij zou zijn geld, roem en connecties hebben gebruikt om ze in bed te krijgen.

Een van de vrouwen vertelde tegen de rechter dat Epstein haar beloofde dat hij haar zou helpen als zij seks met hem zou hebben. "Hij maakte misbruik van mijn kwetsbaarheid."

Chantae Davies is een van de ruim twintig vrouwen die Epstein beschuldigen van seksueel misbruik. Zij sprak na afloop met de pers: