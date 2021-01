Amerikaan Crouser stoot 32 jaar oud wereldrecord uit de boeken

De Amerikaanse kogelstoter Ryan Crouser heeft bij wedstrijden in het Amerikaanse Fayetteville het indoorwereldrecord op 22,82 meter gebracht. De regerend olympisch kampioen brak daarmee het 32 jaar oude record van zijn landgenoot Randy Barnes. Die was in 1989 gekomen tot een afstand van 22,66 meter.

De 28-jarige Crouser kwam in actie bij een wedstrijd die onderdeel uitmaakt van de Indoor Tour van atletiekbond World Athletics. Nadat hij bij zijn derde poging al het wereldrecord had verbroken met 22,70 meter, deed hij er even later nog een schepje bovenop.