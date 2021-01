Verlies van Hongarije in finale OKT deert waterpolovrouwen niet

De Nederlandse waterpolovrouwen hebben de finale van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Triëst verloren van Hongarije (13-11). Kwalificatie voor de Olympische Spelen werd echter zaterdag al bewerkstelligd, waarmee de doelstelling voor dit toernooi al was behaald.

Tegen Hongarije, dat in de halve finale gastland Italië had verslagen en dus ook een ticket voor Tokio veilig had gesteld, slaagde Nederland er niet in een keer in op voorsprong te komen.

Bondscoach Arno Havenga liet voorafgaand aan de finale al weten dat het duel weinig betekenis meer had, maar toch probeerde Nederland er tot het laatste moment nog een resultaat uit te slepen. Na een achterstand van 10-6 peurde Oranje er zodoende nog een eindsprint uit, maar het was onvoldoende om de Hongaarse ploeg te verslaan. Simone van de Kraats was met vijf treffers topscorer.

Hongarije gevreesd

Hongarije werd voor het toernooi ook het meest gevreesd door coach Havenga en zijn staf. Gehoopt werd dat Griekenland de tegenstander zou zijn in de halve finales en die wens werd verhoord. Zaterdag werden de Grieken verslagen, waarmee de eerste olympische kwalificatie sinds 2008 werd afgedwongen.

Na de gemiste Spelen van 2012 en 2016 zorgt de kwalificatie voor enorme opluchting in het Oranje-kamp: