De brand- en blusschade aan de in brand gestoken coronatestlocatie in de haven van Urk - ANP

Rellen, een in brand gestoken GGD-testlocatie en tientallen boetes waren de oogst van de eerste avondkloknacht in Urk. In het vissersdorp werd een noodbevel afgegeven en vanavond wordt er extra politie ingezet. De inwoners die de NOS sprak, zeggen dat ze helemaal klaar zijn met alle onrust. "Het is altijd weer die kleine groep jongeren die rare dingen doet en vervolgens aandacht krijgt", zegt een Urker die liever anoniem wil blijven. "Als we ze nou geen aandacht meer geven, waait het vanzelf wel over. Die groep is alleen maar op zoek naar sensatie." Pepperspray Vandaag werd een NOS-ploeg belaagd tijdens het maken van opnames van de uitgebrande teststraat in het dorp. De beveiliger van de cameraman kreeg een bijtende stof in zijn gezicht gespoten. Ook GGD-medewerkers voelden zich geïntimideerd door omstanders, schrijft Omroep Flevoland. "Op dit soort momenten schaam ik me om Urker te zijn", zegt CDA-Statenlid Johan van Slooten. "Ik ben ook journalist en het tergt me tot op het bot dat zo'n cameraploeg hier niet zijn werk niet kan doen. En ook de GGD-medewerkers: het is een reeks van incidenten die absoluut niet kunnen en eigenlijk geen incidenten meer zijn."

Quote Sommige dorpelingen zeggen schouderophalend: is dit nou allemaal zo erg? Inwoner van Urk en CDA-Statenlid Johan van Slooten

Het is de afgelopen periode en de jaren ervoor geregeld tot rellen gekomen op het voormalige eiland met 20.000 inwoners. Volgens de anonieme Urker liep het gisteren uit de hand nadat mensen afkwamen op berichten van onlusten. "Hier op Urk geldt vaak: als er iets aan de hand is, ga je erheen. Deze keer trok het protest vooral veel mensen die denken dat corona onzin is, en later ook ramptoeristen." In het havengebied werd gisteren door vele tientallen jongeren geprotesteerd tegen de avondklok. Ze reden met zo'n honderd auto's toeterend door de haven, waar ook de teststraat van de GGD in brand werd gestoken. Dat is ook te zien in deze video:

Urkse jongeren steken GGD-teststraat in brand - NOS

"Dit zijn allemaal gefrustreerde jongeren die niet meer naar een barretje kunnen. Die denken niet na over de gevolgen van hun daden en dat protesteren op deze manier niet kan", gaat de inwoner verder. Volgens hem had gelijk het havengebied moeten worden afgesloten en iedereen direct een boete moeten krijgen, dan waren de problemen snel opgelost. Ook de ouderwacht, die in november werd ingesteld door ouders om jongeren op hun gedrag te wijzen, had kunnen helpen. "Dat werkte in november ook goed." Ook andere mensen uit (de omgeving van) Urk uiten hun ongenoegen op sociale media. Zoals deze arts:

"Ik als Urker wil u en al die anderen die werken in de zorg hartelijk danken", reageerde een inwoner op de bovenstaande tweet. "Ik heb plaatsvervangende schaamte. Ik wil mij distantiëren van alle gebeurtenissen van de laatste tijd inclusief gisteren." 'We doen het onszelf aan' Van Slooten benadrukt dat het overgrote deel van de bewoners er zo over denkt. Toch valt het hem op dat sommige plaatsgenoten laconiek reageren op de belaging van de nieuwsploeg en de brandstichting. "Sommigen zeggen schouderophalend: is dat nou allemaal zo erg? Anderen beginnen gelijk de riedel dat 'de media en de buitenwereld ons willen aanvallen, omdat we Urk zijn'. Dan denk ik: ja, maar het zijn niet kinderen van buitenaf die deze problemen veroorzaken. En als dat steeds gebeurt, moeten we ook accepteren dat er niet positief bericht wordt. Dat doen we onszelf aan." 'Asterix-dorpje' De inwoners van Urk hebben nou eenmaal een anarchistische inslag, vervolgt het Statenlid. Het is een hechte, christelijke gemeenschap die sinds het ontstaan van de Noordoostpolder weinig vertrouwen heeft in de overheid, leggen deskundigen uit in dit Nieuwsuur-artikel. Maar dat mag volgens Van Slooten geen vrijbrief zijn voor geweld, vernielingen of brandstichting. "We zijn al 80 jaar geen eiland meer. Dan kunnen we voor onszelf wel vol proberen te houden dat wij een soort Asterix-dorpje zijn in Gallië die opneemt tegen de Romeinen, maar dat gaat in 2021 niet meer." Burgemeester Cees van den Bos plaatste vandaag een videoboodschap op YouTube over de gebeurtenissen. "Het is met pijn in mijn hart dat ik mij op deze dag tot u richt. Het kan niet anders, want alle ogen zijn gericht op Urk."