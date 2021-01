Jansen ziet plan uitkomen in duel met Feyenoord: 'AZ baas op middenveld'

Plan AZ-trainer Jansen werkt: 'Op het middenveld waren we de baas' - NOS

Na de 3-1 zege op PSV, anderhalve week geleden, won AZ ook zijn tweede eredivisietopper van het seizoen, met 3-2 van Feyenoord. "We horen er zeker bij", sprak AZ-trainer Pascal Jansen na afloop. Op 31 januari wacht de derde topper, tegen Ajax in Alkmaar. Het verschil met de koploper uit Amsterdam is nu zeven punten.

"Daar waar we hadden verwacht de baas te worden, waren we de baas", aldus Jansen. "Op het middenveld. Heel mooi. Daardoor konden we de wedstrijd controleren. Ik ben heel blij voor mijn spelers."

'Beste ploeg heeft gewonnen'

Dat lag wat anders voor Jansens collega Dick Advocaat die de inzet van zijn ploeg uitvoerig prees. "Het elftal heeft alles gegeven", aldus de Feyenoord-trainer.

Pijnlijk vond hij het verlies in de topper en het voorlopig afhaken in de titelstrijd niet. "Het zijn de feiten. Ik kan wel een heel verhaal vertellen, maar qua werklust kan ik mijn ploeg niets verwijten. De beste ploeg heeft gewonnen."

Kijk hieronder naar het interview met Feyenoord-coach Dick Advocaat.