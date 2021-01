Wie zitten erachter, wat komt nog? Dit weten we over de demonstraties

De afgelopen 24 uur was het op meerdere plekken in Nederland erg onrustig. In Eindhoven en Amsterdam greep de ME hard in en werden waterkanonnen ingezet om demonstranten te verdrijven. In Urk werd een teststraat in brand gezet. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de rellen en wie zitten erachter?

De demonstratie in Eindhoven had al voor de start alles in zich om in een grimmige sfeer te verlopen. Er waren aanwijzingen dat er mensen met wapens op af zouden komen. Door Pegida was een Koranverbranding aangekondigd. Een van de aanwezige groepen was Nederland in Opstand. Voorman Tinus Koops is eerder veroordeel voor bedreiging van de burgemeester van Utrecht.

Auto in brand gestoken, vuurwerk naar paarden

Een waterkanon werd ingezet om de 200 actievoerders in Eindhoven te verdrijven. Demonstranten gooiden met stenen, golfballen en naar verluidt ook messen naar de politie. Er werd geslagen met krukken en stokken. Paarden van de bereden politie werden het doelwit van zwaar vuurwerk. Een auto van Prorail is omgegooid en in brand gestoken.

Na een charge van de ME en tientallen arrestaties is het plein leeg. Kleinere groepjes rellen door.