Rellen in zeker tien gemeenten, ziekenhuis in Enschede bekogeld

Rond het ingaan van de avondklok zijn in meerdere steden rellen uitgebroken. Op verschillende plekken is de ME ingezet. In Stein kwam zelfs de Marechaussee in actie.

In Enschede is het Medisch Spectrum Twente (MST) bekogeld, zegt het ziekenhuis. Relschoppers hebben aan het eind van de avond geprobeerd om ruiten in te gooien. Dat is niet gelukt en er is geen schade, zegt een woordvoerder.

Het ziekenhuis heeft extra beveiliging ingezet. "Rond deze tijd is er bij het ziekenhuispersoneel wisseling van de avond- en nachtdienst. De beveiliging staat er voor de zekerheid, zodat collega's weten dat ze het ziekenhuis veilig in en uit kunnen." De politie heeft relschoppers in de buurt van het ziekenhuis weggestuurd.

Eerder op de avond hadden zich op de Oude Markt tientallen mensen verzameld die tegen de coronamaatregelen demonstreerden, meldt RTV Oost. De sfeer was grimmig en er werd vuurwerk afgestoken. De vele aanwezige agenten grepen eerst niet in maar later werd de ME ingezet. Op sociale media werd vandaag opgeroepen om om half negen te verzamelen.

Andere berichten komen onder meer uit Den Haag, Tilburg, Venlo, Helmond, Breda, Arnhem en Apeldoorn. "Het is vreselijk", reageert voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad in Op1. "Dit is geen demonstreren, ik zou dit coronahooligans noemen."

Vluchtende motoragent

In de Haagse Schilderswijk werd brand gesticht. In de Hobbemastraat was een grote groep aanwezig, zegt een politiewoordvoerder. Een motoragent moest vluchten. De ME werd ingezet om de openbare orde te herstellen.

Rond 21.30 uur was de situatie in de wijk aardig onder controle, zei een woordvoerder van de politie tegen Omroep West. Er zijn nog wel veel agenten aanwezig. Op sociale media werd vanmiddag opgeroepen om te gaan demonstreren op het Hobbemaplein.

Jongeren staken een scooter in brand, waarna een explosie te horen en te zien was: