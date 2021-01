Onrust en ongeregeldheden in meerdere steden rond ingaan avondklok

In aanloop naar het ingaan van de avondklok is het vanavond op meerdere plaatsen in het land onrustig. Er komen berichten uit onder meer Den Haag, Tilburg, Enschede en Venlo.

In de Haagse Schilderswijk is vuur gesticht. In de Hobbemastraat is een grote groep aanwezig, die zich overigens niet verspreidt, zegt een politiewoordvoerder. "We proberen de orde te herstellen en kijken hoe we de geest weer in de fles kunnen krijgen."

Een motoragent moest vluchten voor een groep jongeren, zag een verslaggever van Omroep West: