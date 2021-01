AZ dient Feyenoord in boeiende topper harde klap toe

Het was aanhaken of afhaken in de titelrace bij Feyenoord-AZ. Met een 3-2 zege in een boeiende topper deelden de bezoekers een harde klap uit aan Feyenoord. Het verschil met koploper Ajax blijft voor AZ nu zeven punten. Feyenoord zakt met negen punten achterstand naar de vijfde plaats.

Na een korte periode van aftasten brak AZ de wedstrijd open. Een fraaie combinatie via Calvin Stengs en Albert Gudmundsson eindigde bij Jesper Karlsson en de Zweed plaatste de bal met binnenkant voet koeltjes in de hoek.

Opgeleefde Jørgensen doet het voor Feyenoord

Het antwoord van Feyenoord kwam van Nicolai Jørgensen. Eerst kopte de Deen nog over en in de 32ste minuut was de spits, opgeleefd na de komst van rivaal Lucas Pratto, trefzeker. Hij frommelde zich door de AZ-defensie en langs doelman Marco Bizot en scoorde.