EK-goud, valpartij en het gemis van 'Laar': even wordt het Schulting te veel

"Het was een opeenstapeling van dingen, alles kwam eruit. Bizar, vorig jaar stond ik met 'Laar' op het podium en nu is ze er niet meer. Dat kwam even binnen."

"Het werd me allemaal een beetje te veel. Ik had een 'break-out' op het podium, de laatste plek waar je dat wil. Maar ja, ik moest een beetje aan 'Laar' denken, vandaar", blikte Schulting terug op een bewogen dag.

Na dit EK wachten Schulting twee WK's. Op de langebaan (schaatsen) doet ze van 11 tot en met 14 februari in Heerenveen mee aan de 500 en 1.000 meter en van 5 tot en met 7 maart is in Dordrecht de WK shorttrack.

Ze heeft er in ieder geval een uitstekende voorbereiding op gehad, dit weekend in Polen. De val op de relay was een klein smetje op een verder oppermachtig optreden en dat wordt wat Schulting betreft straks weggepoetst. "Het doel is absoluut om bij de WK shorttrack weer individueel goud te pakken en dan ook met het team."