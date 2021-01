Waarom is er zo vaak onrust op Urk? ‘Er is hier jarenlang weggekeken’

"Urk was altijd al een zeer hechte gemeenschap. De zee kwam en nam, men ondersteunde elkaar", zegt Vriend, die het boek Eens ging de zee hier tekeer schreef. "Na de inpoldering waren ze hun inkomstenbron kwijt. Urkers werden niet geaccepteerd als het ging om ander werk, de nieuw ontwikkelde polder was niet voor hem bestemd, maar voor andere boeren. Vissersvrouwen werden niet toegelaten tot omringende markten."

"De geschiedenis herhaalt zich constant in Urk", zegt de Belgische journalist Matthias Declerq. Hij woonde een half jaar op Urk bij een orthodox protestants gezin en schreef het boek De ontdekking van Urk. "Als je Urkers inperkt in hun vrijheid komen ze fel in opstand."

Kort nadat de avondklok zaterdagavond werd ingevoerd verzamelden Urker jongeren zich aan de haven. Ze reden toeterend door het havengebied, staken een teststraat van de GGD in brand en keerden zich tegen de politie. Het is de zoveelste keer dat het in Urk tot rellen komt. Hoe komt het dat men zich daar zo vaak verzet?

"Urk wilde eigenlijk gewoon een eiland blijven", vult Declerq aan. "Bij de inpoldering ontstond een weerstandsmentaliteit, is er een zaadje geplant. Toen Urk toch aan het vasteland werd aangesloten én bleek dat ze geen voordeel haalden uit de polder in de achtertuin is er een afkeer tegen de overheid ontstaan."

Wars van autoriteit

Er is maar weinig vertrouwen in de overheid, of überhaupt in autoriteiten van buitenaf, legt Declerq uit. "Agenten, dominees, huisartsen of burgemeesters: het zijn belangrijke functies, maar in Urk komen ze vaak van buitenaf. Het zijn passanten. In het vrijgevochten vissersdorp zegt men: wij regelen het zelf wel."

Daarbij komt dat Urk naast een van de meest religieuze dorpen van Nederland, óók een van de jongste dorpen is van het land. "De helft van Urk is 24 of jonger en voor hen is er weinig te doen", zegt Declerq. "Op het industrieterrein wordt doordeweeks heel erg hard gewerkt en in het weekend heel hard gefeest. Daar kan en mag alles. De jongeren gaan daar los, en de rest van het dorp kijkt de andere kant op."