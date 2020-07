Nog geen akkoord over steun aan Curaçao, Aruba en Sint-Maarten

Er is geen akkoord tussen Nederland en Curaçao, Aruba en Sint-Maarten over nieuwe steun aan de Caribische landen vanwege de coronacrisis, maar het overleg gaat later verder. Vanochtend was er weer een Rijksministerraad. Daar waren ook de premiers van de Caribische landen bij. Premier Rhuggenaath van Curaçao zei dat de drie landen het wel min of meer eens zijn over de hervormingen die Nederland eist, maar niet over de vorm. Ze hebben onder meer veel kritiek op de autoriteit die Nederland wil oprichten die het geld beheert. Volgens Curaçao, Aruba en Sint-Maarten krijgt die te veel macht.

Rhuggenaath sprak wel van een goed overleg. Voor een deel van de hervormingen moet ook de wet worden aangepast en de premiers hebben gezegd dat ze meer tijd hebben om die aanpassingen te bestuderen. "Over die Rijkswet zijn geen onderhandelingen geweest en er is geen consensus over. Maar we stellen ons constructief op."

Vertegenwoordigers van de drie landen lieten zich de afgelopen dagen al heel kritisch uit over de voorwaarden die Nederland stelt aan meer hulp. Ze zeiden dat ze best willen hervormen, maar niet in het tempo dat Nederland vraagt.