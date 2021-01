Koploper Ajax vertrekt uit Sittard zonder kleerscheuren dankzij treffer Haller

Sébastien Haller viert zijn treffer tegen Fortuna Sittard - ANP

Ajax heeft de verre en koude trip naar Sittard zonder kleerscheuren volstaan. Ook het dappere Fortuna kreeg zijn kansen tegen de koploper, maar de Amsterdammers benutten er meer: 1-2. Sébastien Haller gleed de beslissende treffer achter Yanick van Osch, op het veld dat een paar uur voor de wedstrijd nog bedekt lag onder een pak sneeuw. "Zuur dat je net op dat ene moment met tien staat", zei trainer Sjors Ultee, die met Fortuna bezig was aan een fraaie opmars in de eredivisie. "Mensen roepen al dingen over het linkerrijtje. Het blijft Fortuna. Ons doel is handhaven." Bekijk hieronder de reacties van Erik ten Hag en Sjors Ultee:

Dat de drukke voetbalmaand zijn tol begint te eisen, was duidelijk zichtbaar aan het spelbeeld. Tussen de vele slordigheden en gemiste kansen door deed een overwinning voor Ajax wel recht aan de verhoudingen. "Uiteindelijk gaan ze er wel weer in vallen met de kwaliteiten van onze aanvallers", meende Ajax-trainer Erik ten Hag. "We moeten hier veel eerder de deur dicht trekken. Maar soms heb je een fase dat het even niet lukt." Kans Semedo Wellicht was het allemaal anders gelopen als niet Ajax, maar Fortuna in de openingsfase het eerste doelpunt had gemaakt. Lisandro Semedo hielp een dot van een kans om zeep (naast), een paar minuten voordat Fortunees Sebastian Polter uit een corner zijn eigen keeper verschalkte. Ajax kreeg daarna al drie grote kansen om uit te lopen, in een eerste helft die eindigde met een opstootje. Nicolás Tagliafico was de aanstichter met een keiharde tackle, waarna Zian Flemming met zijn reactie nog wat olie op het vuur gooide.

Sébastien Haller maakt de tweede Amsterdamse treffer in Sittard - Pro Shots

Vlak na de pauze kreeg Ajax de rekening gepresenteerd voor de gemiste kansen, toen Mickaël Tirpan via André Onana voor de gelijkmaker zorgde. Na een afgekeurde treffer voor Zakaria Labyad vanwege hands leek het Ajax niet mee te zitten in de jacht op een nieuwe voorsprong, maar op aangeven van Tagliafico was daar ineens Haller die met zijn lange benen het eerste bij de bal was (1-2). Bekijk hieronder de reacties van Sébastien Haller, Yanick van Osch en Perr Schuurs: